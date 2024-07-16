Ингушетия будет перерабатывать фермерское молоко

В ингушском Малгобеке стартовало строительство комбината по переработке цельного молока, по окончании строительства на нем будут производить не только качественное молоко, но и кефир, йогурты, творог, сыры, масло и многое другое.

В ингушском Малгобеке заложили первый камень в строительство молочного комбината, который будет выпускать до 20 т продукции в месяц, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Махмуд-Али Калиматов.

"Мы сделали важный шаг в развитии сельского хозяйства и экономики Ингушетии. В городе Малгобеке заложили камень нового комбината по глубокой переработке цельного молока"

- Махмуд-Али Калиматов

У комбината большие перспективы – его продукция, а это кефир, йогурты, творог, сыры, масло и многое другое, не только найдет спрос у местных жителей, но и послужит основой для будущего производства хлебобулочных и кондитерских изделий, добавил глава региона.