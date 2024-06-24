Вестник Кавказа

Совет Европы продлил все антироссийские ограничения

Совет Европы продлил все антироссийские ограничения
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Совет Европы принял решение продлить все санкции против России. Ограничения продлены до конца января 2025 года. Ранее Евросоюз ввел 14 пакет санкций.

Совет Европы опубликовал заявление, в котором говорится о продлении всех антироссийских ограничений.

В документе сказано, что санкции, введенные в отношении Москвы, продлены до конца января следующего года.

В Совете ЕС отметили, что решение касается всех ограничений, введенных с 2014 года. Оно принимается два раза в год.

Ранее Евросоюз ввел 14-й пакет антироссийских ограничений, среди них - транзит российского СПГ через Европу.

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