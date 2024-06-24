Совет Европы продлил все антироссийские ограничения

Совет Европы принял решение продлить все санкции против России. Ограничения продлены до конца января 2025 года. Ранее Евросоюз ввел 14 пакет санкций.
Совет Европы опубликовал заявление, в котором говорится о продлении всех антироссийских ограничений.
В документе сказано, что санкции, введенные в отношении Москвы, продлены до конца января следующего года.
В Совете ЕС отметили, что решение касается всех ограничений, введенных с 2014 года. Оно принимается два раза в год.
Ранее Евросоюз ввел 14-й пакет антироссийских ограничений, среди них - транзит российского СПГ через Европу.