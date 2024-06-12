Введен 14-й пакет санкций ЕС против РФ

Европейский союз огласил сегодня очередные санкционные ограничения против России, это уже 14-й пакет европейских санкций.
"Сегодняшний пакет включает ограничительные меры в отношении еще 116 физических и юридических лиц"
– Совет ЕС
Под санкции попали танкеры, занимающиеся перевозкой российской нефти. Также введен запрет на транзит через Европу российского СПГ, при этом страны ЕС смогут продолжать закупку СПГ в России. Запрещен импорт гелия из России, объявлен запрет поставок в РФ марганцевых руд, некоторых видов пластика, редкоземельных элементов, электронных компонентов. ЕС ввел ограничения, которые призваны помешать завершению проектов "Мурманск СПГ" и "Арктик СПГ-2".
Пакет также включает экспортные ограничения на товары и технологии двойного назначения в отношении 61 фирмы из таких стран, как Китай, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Казахстан, Кыргызстан.
Европейским авиаперевозчикам запретили выполнять любые рейсы, в том числе чартерные, по заказу со стороны РФ. Европейским СМИ и НПО запрещено получать финансирование из российских источников. Европейским компаниям, не работающих в РФ, запрещено пользоваться российским аналогом SWIFT - СПФС.
Кроме того, ЕС ввел запрет РФ на продажу культурных и исторических ценностей, "в которых можно заподозрить украинское происхождение".