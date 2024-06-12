Введен 14-й пакет санкций ЕС против РФ

Новые антироссийские санкции ввел Евросоюз. Вводятся ограничения на транзит российского СПГ через Европу, запрет на выполнение европейскими перевозчиками чартерных полетов по заказу РФ, ограничения на товары двойного назначения из третьих стран.

Европейский союз огласил сегодня очередные санкционные ограничения против России, это уже 14-й пакет европейских санкций.

"Сегодняшний пакет включает ограничительные меры в отношении еще 116 физических и юридических лиц"

– Совет ЕС

Под санкции попали танкеры, занимающиеся перевозкой российской нефти. Также введен запрет на транзит через Европу российского СПГ, при этом страны ЕС смогут продолжать закупку СПГ в России. Запрещен импорт гелия из России, объявлен запрет поставок в РФ марганцевых руд, некоторых видов пластика, редкоземельных элементов, электронных компонентов. ЕС ввел ограничения, которые призваны помешать завершению проектов "Мурманск СПГ" и "Арктик СПГ-2".

Пакет также включает экспортные ограничения на товары и технологии двойного назначения в отношении 61 фирмы из таких стран, как Китай, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Казахстан, Кыргызстан.

Европейским авиаперевозчикам запретили выполнять любые рейсы, в том числе чартерные, по заказу со стороны РФ. Европейским СМИ и НПО запрещено получать финансирование из российских источников. Европейским компаниям, не работающих в РФ, запрещено пользоваться российским аналогом SWIFT - СПФС.

Кроме того, ЕС ввел запрет РФ на продажу культурных и исторических ценностей, "в которых можно заподозрить украинское происхождение".