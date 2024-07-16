Вестник Кавказа

Встречу Эрдогана с Асадом в Москве опроверг МИД Турции

Встречу Эрдогана с Асадом в Москве опроверг МИД Турции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президенты Турции и Сирии не будут проводить переговоры в Москве, так что соответствующее сообщение турецких СМИ не имеет ничего общего с действительностью, заявили в МИД Турции.

Руководство Турции опровергло появившуюся в СМИ информацию о том, что турецкий и сирийский президенты якобы проведут встречу в российской столице. Опровержение, прозвучавшее из уст высокопоставленного представителя МИД Турции, опубликовало агентство ANKA.

"Сообщения о том, что наш президент проведет в Москве встречу с президентом Сирии Асадом, не соответствуют действительности"

– дипломат

Накануне вечером проправительственное издание Daily Sabah, сославшись на свой источник, распространило информацию о том, что Реджеп Таийп Эрдоган и Башар Асад могут провести переговоры в Москве. Встреча стала бы первой для политиков за 13 лет. Газета назвала и примерные сроки события – это август.

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