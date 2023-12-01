Вестник Кавказа

Очередь на Верхнем Ларсе выросла до 2,5 тыс автомобилей

Очередь на Верхнем Ларсе выросла до 2,5 тыс автомобилей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Грузовой транспорт снова образовал большую пробку в Северной Осетии. Фуры ждут возможности пройти Верхний Ларс, границу с Грузией. Сейчас в очереди около 2,5 тыс транспортных средств.

На российско-грузинской границе сегодня в ожидании проезда скопилось 2,5 тыс грузовых автомобилей, следует из информации, опубликованной ЦОДД Северной Осетии.

На Верхнем Ларсе ждут 2 465 большегрузов в понедельник утром. На прошлой неделе очередь была на несколько сотен автомобилей меньше.

В регионе действует режим повышенной готовности, так как на границе скапливается огромное число фур - транзитный проезд ограничен из-за нехватки мест на автостоянках.

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