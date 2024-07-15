На форуме в Шуше представлено исследование о колониях Франции

Преступная политика Франции и колонизаторство стали предметом исследования эксперта ООН Корбина, которое он представил на форуме в Шуше. Документ будет направлен в ООН, ЕС, ОБСЕ, Движение неприсоединения и другие организации.

Второй Шушинский глобальный медиафорум проходит в Азербайджане, сегодня на мероприятии было презентовано исследование "Эволюция французского колониализма: политическое и конституционное исследование".

Автором исследования выступил эксперт ООН, доктор Карлайл Корбин, США. Презентацию провели по заказу Бакинской инициативной группы. В объемном труде Корбина (140 страниц) собрана информация о бывших и нынешних французских колониях и процессе их колонизации. Речь идет об Алжире, Вьетнаме, Новой Каледонии, Французской Полинезии (Маохи Нуи), Французской Гвиане, Сен-Мартене, Сен-Бартелеми, Майотты, Мартинике, Реюньона, Гваделупе.

В исследование приводятся преступления, совершенные Францией, включая репрессии, этнические чистки, работорговлю, аресты и убийства коренного населения. Отмечается, что Париж не выполняет резолюции ООН, указывается на экономические и военно-стратегические интересы Франции, лежащие в основе колониальной политики.

Отдельно рассмотрена ситуация в Новой Каледонии и необоснованные обвинения некоторыми официальными лицами Франции Азербайджана, который якобы стоит за беспорядками в Новой Каледонии. Этими обвинениями Париж пытается отвлечь внимание мирового сообщества от требований населения Новой Каледонии.

Исследование Корбина будет направлено в ООН и ее специализированные учреждения, также документ будет предоставлен для ознакомления в другие международные объединения - в Движение неприсоединения, Евросоюз, Африканский союз, ОБСЕ.

Напомним, тема форума в Шуше "Разоблачение ложных нарративов: борьба с дезинформацией".