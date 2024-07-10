Проблемы с водой возникли на Ставрополье 

Власти Ставрополья организовали подвоз воды к населенным пунктам, где наблюдаются проблемы с водоснабжением. На местах аварий работают профильные службы.

На фоне продолжающейся жары на Ставрополье организован подвоз воды. Это связано с перебоями водоснабжения. Синоптики обещают, что аномальная жара и засуха задержатся до августа.

«Проработали с водоканалом график подвоза воды в проблемные населенные пункты округа. Каждый день буду публиковать этот график у себя на странице. Сегодня будет организован подвоз воды в следующие населенные пункты: п. Пятигорский, п. Родниковый, х. Тамбукан, с. Этока»

– глава Предгорья Николай Бондаренко.

Также отметим, что в большинстве населенных пунктах региона введены различные классы пожарной опасности.

