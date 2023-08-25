Школьники из ингушских сел будут ездить на учебу на автобусах

До конца года ингушские села получат еще как минимум 15 школьных автобусов для учеников, написал в своем Telegram-канале глава региона Махмуд-Али Калиматов.

Ингушские школы в сельских районах региона будут доставлять своих учеников на новых автобусах, написал в своем Telegram-канале глава республики Махмуд-Али Калиматов.

"До конца 2024 года в Ингушетию поступят 15 новых школьных автобусов"

- Махмуд-Али Калимаов

Новый транспорт поступит в сельские районы региона, он позволит существенно улучшить доступность и качества образования для маленьких жителей удаленных районов республики, добавил Калиматов.