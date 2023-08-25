В Казахстане начали выпускать свои школьные желтые автобусы

Опубликовано: 18:58, 25 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Акимат СКО

С началом нового учебного года на дорогах Казахстана появятся школьные автобусы собственного производства, которые начал выпускать завод в карагандинской Сарани.

В канун нового учебного года власти Северо-Казахстанской области получили первую партию новых желтых автобусов казахстанской сборки. Теперь дорога в школу для детей из отдаленных районов области станет намного комфортнее – об этом позаботились производители новой техники в городе Сарань Карагандинской области.

Приметные ярко-желтые машины украшают надписи "Внимание! Дети!" и проблесковые маячки. Но самое интересное, конечно, внутри: в них есть кондиционеры и обогреватели, ремни безопасности на каждом из 21 сидений, камеры видеонаблюдения, а у водителя – громкая связь, по которой он сможет сообщать о посадке и высадке маленьких пассажиров. Немаловажно и то, что все автобусы адаптированы для детей с особыми потребностями, передает Sputnik Казахстан.

"Автобусы соответствуют всем требованиям для комфортабельной перевозки детей. Именно такие автобусы в этом году приходят впервые, они приобретались в лизинг. На приобретение автобусов выделено свыше 600 млн тенге из республиканского бюджета"

- руководитель областного управления образования Назир Жашибеков

Работа по улучшению автопарка будет продолжена, а все29 новеньких автобусов отправятся в районы области для подвоза детей из сел, где нет учебных заведений.

В области есть малокомплектные школы, где учатся 5-10 учеников – теперь детей из них будут возить в те учебные заведения, где есть качественные условия для получения образования, - подчеркнул аким области Айдарбек Сапаров.