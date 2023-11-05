Туристы выиграли суд против "Аэрофлота" по билетам на Пхукет

Сбой в системе в прошлом году позволил россиянам приобрести билеты на рейс на Пхукет по низкой цене. "Аэрофлот" аннулировал операции, после чего туристы пошли в суд. Дело выиграно.

Российские туристы выиграли дело против "Аэрофлота", суд постановил, что перевозчик должен предоставить туристам билеты, осуществить перевозку и компенсировать моральный ущерб.

Прошлой осенью сотни россиян смогли купить авиабилеты из Екатеринбурга на Пхукет по чрезвычайно привлекательным ценам - от 6,5 тыс рублей туда-обратно. Позже "Аэрофлот" заявил, что такие цены стали следствием технического сбоя и аннулировал все бронирования. Туристам была предложена скидка в размере 30% на покупку билетов в эконом-класс по новым ценам. Некоторые туристы не согласились на такие условия, подали в "Аэрофлот" претензию, а получив отказ, обратились в суд.

Пострадавшие требовали оказать им услуги перевозки в интересующие их даты, а также возместить моральный ущерб - 10 тыс рублей на человека.

Суд Тюменской области удовлетворил требования исцов в полном объеме.