Футбольный клуб из Азербайджана усилился немецким защитником

Бакинский "Нефтчи" объявил о подписании контракта с немецким защитником Робертом Бауром. Его предыдущим клубом был саудовский "Аль-Тан".
Азербайджанский футбольный клуб "Нефтчи" подписал контракт с немецким защитником Робертом Бауэром. Соответствующую информацию подтвердил на своих страницах в социальных сетях сам игрок.
Соглашение 29-летнего футболиста с бакинской командой рассчитано на 3 года.
Предыдущим клубом Бауэра был саудовский "Аль-Тан". В течение карьеры он также защищал цвета "Вердера" (Германия), "Нюрнберга" (Германия), тульского "Арсенала" (Россия) и "Сент-Трюйдена" (Бельгия).
Сезон 2023/24
В минувшем сезоне "Нефтчи" набрал 56 очков и занял 5-ю строчку в турнирной таблице. Отставание от ставшего чемпионом "Карабаха" составило 27 очков.