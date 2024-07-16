Вестник Кавказа

Футбольный клуб из Азербайджана усилился немецким защитником

Роберт Бауер
© Фото: соцсети азербайджанского футбольного клуба “Нефтчи“
Бакинский "Нефтчи" объявил о подписании контракта с немецким защитником Робертом Бауром. Его предыдущим клубом был саудовский "Аль-Тан".

Азербайджанский футбольный клуб "Нефтчи" подписал контракт с немецким защитником Робертом Бауэром. Соответствующую информацию подтвердил на своих страницах в социальных сетях сам игрок.

Соглашение 29-летнего футболиста с бакинской командой рассчитано на 3 года.

Предыдущим клубом Бауэра был саудовский "Аль-Тан". В течение карьеры он также защищал цвета "Вердера" (Германия), "Нюрнберга" (Германия), тульского "Арсенала" (Россия) и "Сент-Трюйдена" (Бельгия).

Сезон 2023/24

В минувшем сезоне "Нефтчи" набрал 56 очков и занял 5-ю строчку в турнирной таблице. Отставание от ставшего чемпионом "Карабаха" составило 27 очков.

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