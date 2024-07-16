Вестник Кавказа

Трое стали жертвами ДТП в Армении

Трое стали жертвами ДТП в Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Массовое ДТП произошло в Армении. Жертвами стали три человека, еще один госпитализирован. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Массовая автоавария с участием восьми автомобилей произошла в Ереване на улице Давид-Бека, пишет пресс-служба армянского Следкома.

«Грузовик ЗИЛ, водитель которого потерял управление, столкнулся с семью машинами»

- СК Армении

Отмечается, что жертвами происшествия стали три человека. Еще один был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии.

В ведомстве добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

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