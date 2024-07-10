Вестник Кавказа

Сбой связи оставил жителей Еревана без доступа к скорой помощи

скорая помощь в Ереване
© Фото: сайт мэрии Еревана
В столице Армении из-за сбоя перестал работать номер вызова скорой помощи – 103. Граждан временно просят звонить по другому номеру.

Вечером 18 июля в Ереване произошел сбой связи, в результате которого перестал работать номер скорой помощи – 103.

Соответствующую информацию подтвердил на своих страницах в соцсетях Айк Костанян, пресс-секретарь городской мэрии.

Жителей и гостей столицы просят временно обращаться в скорую по номеру 911. Оттуда звонки будут переадресованы диспетчерам службы скорой помощи.

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