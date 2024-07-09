Вестник Кавказа

Станцию метро затопило из-за дождя в Ереване

Станцию метро затопило из-за дождя в Ереване
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В среду на Ереван обрушился сильный дождь. В результате сильных осадков вода попала на одну из станций столичного метрополитена.

В Ереване из-за сильного дождя оказалась затоплена одна из станций метрополитена. Об этом написал на своих страницах в соцсетях заместитель директора Армгидрометцентра.

Гагик Суренян отметил, что вода проникла на станцию "Шенгавит", которая располагается в южной части города.

Ранее синоптики прогнозировали, что в период с 13 по 17 июля в отдельных районах Еревана возможны кратковременные дожди с грозами.

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