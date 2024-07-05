Пожар вывел из строя Ереванскую ГЭС-1 до 10 августа

Ереванская ГЭС-1 в Разданском ущелье сгорела до такого состояния, что отремонтировать ее удастся только в течение месяца даже при круглосуточных работах. Жителей Еревана призвали готовиться к постоянным отключениям электроэнергии.

Как рассказали сегодня в "Электрических сетях Армении", тяжелый пожар, произошедший неделю назад на Ереванской ГЭС-1 в Разданском ущелье, повредил станцию настолько, что ее придется восстанавливать еще не менее 4 недель, все это время она не будет снабжать энергией Ереван. Плановое завершение ремонта и возвращение ГЭС в эксплуатацию – 10 августа.

Из-за выхода из строя ГЭС в Разданском ущелье недополучают электричество столичные районы Кентрон и Арабкир: потребности первого в энергии Ереванская ГЭС-1 обеспечивала на 30%, потребности второго – на 20%.

"На данный момент нагрузка распределена между другими подстанциями компании, и подача электричества осуществляется от альтернативных источников с помощью резервных кабелей"

– Электрические сети Армении

В компании признали, что четыре недели – срок, значительно превышающий плановое время ремонта ГЭС, в связи с чем работы на станции ведутся без перерыва на темное время суток. Тем не менее, перебои в снабжении электроэнергией до 10 августа в Кентроне и Арабкире неизбежны.