ДТП на трассе "Кавказ": водитель уснул за рулем и разбил машину

Жительница Кисловодска попала в ДТП на федеральной трассе "Кавказ" в Андроповском округе Ставрополья и получила травмы. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Ставрополья.
Женщина возвращалась на машине марки "Мазда-3" с морского отдыха и уснула за рулем от усталости в связи с долгой дорогой. Она въехала в дорожное ограждение, и ее машину выбросило на обочину.
Водителя с травмами лица госпитализировали, пассажир не пострадал. В момент аварии пострадавшая женщина была в трезвом состоянии.
Госавтоинспекция региона отметила, что 36-летняя жительница Кисловодска получала водительские права всего восемь месяцев назад и уже успела 15 раз получить штраф за превышение скорости, поэтому они не исключают возможности повторного нарушения правил ПДД.
"По факту происшествия проводится проверка"
- Госавтоинспекция Ставрополья