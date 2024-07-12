Вестник Кавказа

ДТП на трассе "Кавказ": водитель уснул за рулем и разбил машину

ДТП на трассе "Кавказ": водитель уснул за рулем и разбил машину
© Фото: Госавтоинспекция Ставрополья
Жительница Кисловодска врезалась в дорожное ограждение и травмировалась на трассе "Кавказ" в Андроповском округе Ставрополья. Вероятно, она уснула за рулем. Детали еще уточняются.

Жительница Кисловодска попала в ДТП на федеральной трассе "Кавказ" в Андроповском округе Ставрополья и получила травмы. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Ставрополья.

Женщина возвращалась на машине марки "Мазда-3" с морского отдыха и уснула за рулем от усталости в связи с долгой дорогой. Она въехала в дорожное ограждение, и ее машину выбросило на обочину.

Водителя с травмами лица госпитализировали, пассажир не пострадал. В момент аварии пострадавшая женщина была в трезвом состоянии.

Госавтоинспекция региона отметила, что 36-летняя жительница Кисловодска получала водительские права всего восемь месяцев назад и уже успела 15 раз получить штраф за превышение скорости, поэтому они не исключают возможности повторного нарушения правил ПДД.

"По факту происшествия проводится проверка"

- Госавтоинспекция Ставрополья

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