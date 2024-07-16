Вестник Кавказа

Патрульная машина с мигалкой сбила пешехода в Дагестане

Авария на трассе. Архивное фото
© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“. Архивное фото
Мужчина решил перебежать оживленную трассу в неположенном месте и попал под машину, ехавшую с включенной "мигалкой", в Дагестане. Информация предварительная, подробности выясняются.

Авария с пешеходом, выбравшим небезопасное место для перехода через многополосную трассу, случилась сегодня в Кизилюртовском районе, сообщает МВД Дагестана.

ДТП произошло примерно в восемь часов вечера, на федеральном трассе "Кавказ".

Инспектор ДПС ехал по левой полосе за рулем полицейской "Шкоды". При этом у машины были включены световые и звуковые сигналы.

В какой-то момент прямо ему под колеса выбежал мужчина, который очень быстро пересекал дорогу. Пешеходного перехода на месте ДТП не было.

В результате ДТП пешеход был ранен, его отвезли в больницу. Личность пострадавшего устанавливают – равно как и обстоятельства аварии.

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