Власти Северной Осетии готовы пятикратно нарастить производство рыбы

В скором времени Северная Осетия может стать крупным поставщиком рыбы не только по региону, но и по всей России – потенциал для этого у республики огромен, уверены в Росрыболовстве.

Рыбные хозяйства Северной Осетии ставят все новые рекорды – за 7 лет они сделали огромный качественный рывок в производстве рыбной продукции, которой уже обеспечивают весь регион, заявил глава республики Сергей Меняйло.

Еще в 2017 году 62 рыбных хозяйства республики выращивали всего 340 т рыбы, а в минувшем в 2023 году их общий улов составил 6 тыс т, и на достигнутом рыбсовхозы не останавливаются, отметил он, передает "АиФ-Сставрополье".

Осетинские рыбные хозяйства развивают крупные инвестпроекты, с внедрением которых по оценкам экспертов Росрыболовства регион способен выращивать до 30 тыс т рыбы в год.

Рыбоводство развивается и в других регионах Северного Кавказа, однако в планах осетинских хозяйств – в скором времени выйти за пределы региона, на общероссийский рынок.