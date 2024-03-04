Донские власти продлили запрет на вылов шамайки

На Дону снова остался под запретом для рыбаков вылов небольшой рыбки шемаи, которую местные любители давно прозвали "шамайкой" – рыбу уже исключили из Красной книги региона, но власти не определились с квотами на нее.

Рыбакам, собирающимся провести пару дней в "тихой охоте" на Дону за популярной шамайкой, придется потерпеть - запрет на добычу шемаи, как официально называется эта представительница карповых, остается в силе, несмотря на то, что ее убрали из Красной книги региона, рассказал министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Михаил Фишкин.

"Сейчас в Минсельхозе России рассматривают вопрос по внесению изменений в документы в части установления нормы и размера, допустимого к вылову"

- Михаил Фишкин

Вид был исключен из Красной книги после тщательного исследования размера популяции – оказалось, популяция выросла настолько, что ей ничто не угрожает, передает "АиФ-Ростов".

Решение о вылове рыбы может быть принято лишь после того, когда будет опубликована новая версия документа, но произойдет это не раньше конца текущего 2024 года, добавил министр.