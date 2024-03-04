Донские власти продлили запрет на вылов шамайки

Рыбакам, собирающимся провести пару дней в "тихой охоте" на Дону за популярной шамайкой, придется потерпеть - запрет на добычу шемаи, как официально называется эта представительница карповых, остается в силе, несмотря на то, что ее убрали из Красной книги региона, рассказал министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Михаил Фишкин.
"Сейчас в Минсельхозе России рассматривают вопрос по внесению изменений в документы в части установления нормы и размера, допустимого к вылову"
- Михаил Фишкин
Вид был исключен из Красной книги после тщательного исследования размера популяции – оказалось, популяция выросла настолько, что ей ничто не угрожает, передает "АиФ-Ростов".
Решение о вылове рыбы может быть принято лишь после того, когда будет опубликована новая версия документа, но произойдет это не раньше конца текущего 2024 года, добавил министр.