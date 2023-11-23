Вестник Кавказа

Донская рыба шемая вычеркнута из Красной книги

Донская рыба шемая вычеркнута из Красной книги
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Популяции шемаи в Дону восстановилась, редкая рыба будет исключена из региональной Красной книги. Ранее ее убрали из Красной книги РФ.

В Дону восстановилась популяция рыбы шемаи, об этом объявили в Минприроды Ростовской области.

"По результатам исследовательских работ было получено научно обоснованное заключение о возможности исключения проходной формы азово-черноморской шемаи из региональной Красной книги"

– министерство

Прежде шемая была на грани вымирания, но последние исследования показывают, что популяцию удалось восстановить. Для того, чтобы не допустить исчезновения шемаи, был введен запрет на ее вылов, а также в воду выпустили молодь редкой рыбы.

Шемая - что за рыба?

Черноморско-азовская шемая или шамайка - небольшая, до 35 см, лучеперая рыба из семейства карповых. Шемая обитает в Азовском море, Черном море, реках Дон и Кубань, а также в других реках черноморского побережья. Шемая - стайная рыба из рода уклейки.

Из Красной книги России шемаю исключили в 2020 году, из Красной книги Ростовской области эту рыбу вычеркнут в конце 2024 года, в этом году вылов шемаи запрещен. Также шемая является краснокнижной в Краснодарском крае.

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