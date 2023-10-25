Рыба с человеческим лицом попалась в Анталье

Краснокнижную рыбу-рогатку поймали в Анталье. Так как данный вид относится к категории исчезающих, рыбаки, сфотографировав редкую добычу, отпустили ее в море.

Рыба-рогатка (Alopias Vulpinus) или, как ее еще называют «рыба с человеческим лицом» попалась в сети рыбаков в Анталье.

По словам профессора, преподавателя факультета аквакультуры Средиземноморского университета Мехмета Гекоглу, данный вид к относится к числу исчезающих, поэтому рыбаки, сфотографировав редкий экземпляр, отпустили ее в море.

«Есть люди, которые ловят и продают эту рыбу. Наши рыбаки осознают эти проблемы с каждым днем. Эта рыба - донный вид, известный как рыба-кемане. Очень редко он появляется только у берегов Турции»

– Мехмет Гекоглу

Он отметил, что рыб начал исчезать из-за того, ее активный лов нарушил механизм воспроизведения данного вида. В настоящее время ловля рыбы-рогатки полностью запрещена.