Вестник Кавказа

В ДТП в турецкой Мугле погибла "МотоТаня"

В ДТП в турецкой Мугле погибла "МотоТаня"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Известная байкерша-блогер из России "МотоТаня" погибла в ДТП в турецкой провинции Мугла – россиянку не пустили с мотоциклом в Грецию, и она решила покорить Турцию, где столкнулась с турецким мотоциклистом-блогером, сообщили СМИ.

Байкерша из России Татьяна Озолина, известная под ником "МотоТаня" – у нее в общей сложности около 3 млн подписчиков - погибла в ДТП в Турции, сообщило минувшей ночью турецкое информационное агентство Anadolu.

"Мотоцикл, которым управлял Онур Обут, столкнулся на трассе между городами Секе и Милас у деревни Сарычай с мотоциклом, которым управляла россиянка Татьяна Озолина"

- Anadolu

Ранее девушка опубликовала видео из Турции, подписав его: она вернулась в эту страну из Греции, куда с мотоциклом ее не впустили, поэтому решила покорять "прекрасную, жаркую и гостеприимную Турцию".

По воле случая, турецкий мотоциклист тоже оказался блогером, но с более скромной аудиторией – у него 230 тыс подписчиков. Однако ему повезло больше – с многочисленными травмами он был госпитализирован, а вот "МотоТаня" погибла на месте происшествия.

В то же время турецкое информационное агентство IHA интерпретирует ДТП по-своему, утверждая, что виновником смертельной аварии стал большегруз, с которым столкнулись два из трех двигавшихся группой мотоциклов - после этого один из них врезался в ограждение на обочине, а другой - в разделительный барьер.

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