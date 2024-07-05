Туристический автобус попал в ДТП в Турции

Автобус с туристами с толкнулся с тремя автомобилями в Турции. Жертвами аварии стали двое, еще 28 получили ранения.

В турецкой провинции Мугла автобус с туристами стал участником автоаварии, передает издание IHA.

У транспорта во время езды отказали тормоза, после чего он столкнулся с тремя припаркованными автомобилями. Автобус остановился лишь после удара об стену.

Отмечается, что несколько пассажиров вылетели из автобуса после удара, а еще несколько оказались зажаты.

Агентство заявило, что жертвами автоаварии стали два человека, еще 28 получили различные травмы. Причем четверо из них находятся в тяжелом состоянии.