Запад Турции тряхнуло на 4,9

Достаточно сильное землетрясение произошло сегодня в Турции. Подземные толчки были зафиксированы в провинции Чанаккале на западе страны. По последним данным, пострадавших нет.

Землетрясение случилось сегодня вечером в западной части Турции.

По информации Европейско-средиземноморского сейсмоцентра, его магнитуда составила 4,9. Эпицентр природного катаклизма находился на расстоянии 11 км от города Эзине в провинции Чанаккале. Глубина залегания очага – 7 км.

В то же время, турецкое ведомство по ЧС AFAD сообщает, что магнитуда землетрясения была чуть меньше – 4,7. Очаг залегал на глубине 10,23 км. Подземные толчки произошли в 17.39 по местному времени (совпадает с московским).

Землетрясение прокомментировал губернатор ила Чанаккале Омер Тораман. Он сообщил, что на данный момент никаких отрицательных новостей в связи с землетрясением нет. Он заверил, что специалисты находятся на месте ЧП и отслеживают ситуацию.