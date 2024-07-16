Вестник Кавказа

Запад Турции тряхнуло на 4,9

Запад Турции тряхнуло на 4,9
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Достаточно сильное землетрясение произошло сегодня в Турции. Подземные толчки были зафиксированы в провинции Чанаккале на западе страны. По последним данным, пострадавших нет.

Землетрясение случилось сегодня вечером в западной части Турции.

По информации Европейско-средиземноморского сейсмоцентра, его магнитуда составила 4,9. Эпицентр природного катаклизма находился на расстоянии 11 км от города Эзине в провинции Чанаккале. Глубина залегания очага – 7 км.

В то же время, турецкое ведомство по ЧС AFAD сообщает, что магнитуда землетрясения была чуть меньше – 4,7. Очаг залегал на глубине 10,23 км. Подземные толчки произошли в 17.39 по местному времени (совпадает с московским).

Землетрясение прокомментировал губернатор ила Чанаккале Омер Тораман. Он сообщил, что на данный момент никаких отрицательных новостей в связи с землетрясением нет. Он заверил, что специалисты находятся на месте ЧП и отслеживают ситуацию.

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