Перебои с электроэнергии не остановили поток туристов на юг России

Несмотря на систематическое аварийное отключение электроэнергии и подачи воды в ряде южных городов России из-за экстремальной жары, туристы не стремятся отменять запланированный отпуск, а также подавать жалобы на туристические компании.

Во время продолжающейся жары в южных городах России – Анапе, Краснодаре, Геленджике, есть перебои с электроснабжением и водоснабжением. Была вероятность, что это обстоятельство снизит туристические потоки в регион, однако туроператоры не заметили уменьшение спроса на отдых. Об этом рассказали в РСТ.

Несколько гендиректоров из разных туристических компаний отметили, что им не поступали заявки на возврат билетов или аннуляцию туров. Отдыхающие не подавали жалоб на отсутствие воды и электричества, так как гостиницам и отелям хватает ресурсов для самообеспечения.

"Отключения должны стать системными, чтобы это заметно повлияло на турпоток. Все будет зависеть от того, насколько долго сохранится эта ситуация: если затянется хотя бы на две недели – тогда речь пойдет о массовых аннуляциях. Но, думаю, этого не произойдет: все-таки сезон уже на пике, а туристы не жалуются"

- заместитель генерального директора компании "Росюгкурорт" Валерий Сычев

Одна из проблем отсутствия электричества связана с кондиционированием помещений, однако на эту проблему туроператоры также не получали жалоб.

Они подчеркивают, что жалобы от туристов возможны в частном секторе и хостелах, но такие объекты размещения обычно не работают с туроператорами.

На днях более 10тыс человек остались без света в Анапе, авария под Новороссийском лишила почти 5 тыс человек водоснабжения.