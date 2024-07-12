"Ессентуки" приедут в Индию

Минеральная вода из Ессентуков скоро будет представлена на индийском рынке – государства договорились о поставках отечественной лечебной продукции в Индию. Регулярные поставки планируют организовать в следующем году.

Скоро жители Индии получат возможность попробовать минеральную воду из Ессентуков. Представитель президента на Северном Кавказе Юрий Чайка объявил о начале поставок лечебной воды в далекую страну.

Компания "Холдинг Аква" – производитель "Ессентуков", продолжит добывать, разливать и распространять продукцию. Производство на иностранный рынок будет способствовать росту финансовых вложений в предприятия компании.

В этом году индийская сторона проведет сертификацию минеральной воды для дальнейших закупок. После этого планируется наладить регулярные поставки.

Не так давно "Холдинг Аква" объявили о развитии промышленного туризма на своих предприятиях. Будут организованы регулярные экскурсии по цехам и скважинам, где туристам покажут полный процесс производства минеральной воды.