«Ессентуки» планируют показать процесс производства своей продукции

У компании «Холдинг Аква» есть планы по развитию промышленного туризма. Процесс изготовления знаменитой минеральной воды «Ессентуки» возможно покажут на регулярной экскурсии по производственным территориям. К разработке проекта будут приобщены специалисты из области городских исследований.

Компания «Холдинг Аква» - производитель минеральной воды «Ессентуки», хочет заняться развитием промышленного туризма на своих предприятиях. Об этом рассказал гендиректор компании Святослав Вильк на КИФ-2024, который проходил в столице Чечни с 15 по 17 июля.

«Как показывает практика, промышленный туризм во всем мире набирает обороты и нам надо обязательно подстроиться под этот тренд»

- Святослав Вильк

Промышленный туризм подразумевает под собой посещение предприятий желающими ознакомиться с процессами производства любимых продуктов. Для них организуются экскурсии, мастер-классы, дегустации и другие развлекательные мероприятия.

Сейчас «Холдинг Аква» размышляет о том, как переоборудовать их заводы, чтобы регулярные экскурсионные группы не мешали производственному процессу.

Частью большого туристического маршрута станут скважины и производственные цеха. Вильк хочет сделать так, чтобы туристы смогли увидеть путь изготовления «Ессентуков» от начала до конца – от скважины до бутылки. Для разработки этого плана будут приглашены специалисты в области урбанистики. Они же будут помогать его реализовывать.

Промышленный туризм в России с каждым годом становится все популярнее. Особенно людей интересует процесс изготовления вина. За год число посетителей кубанских виноделен увеличилось на 25%.