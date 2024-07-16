Взрыв в доме в Ереване: рухнули стены, есть раненый

ЧП произошло сегодня в столице Армении. В одном из жилых домов прогремел взрыв. Причина его пока не известна. В результате пострадал один человек.
Квартира взорвалась в понедельник вечером в Ереване, сообщает Shamshyan.com.
Инцидент случился в районе Шенгавит, расположенном на юго-западе Еревана.
Взрыв прогремел примерно в 21:10 (20:10 мск). Место ЧП – квартира на пятом этаже жилого дома.
В момент взрыва внутри был жилец, мужчина приблизительно 60-65 лет. Он был ранен. Взрывная волна обрушила стены квартиры. Пострадали окна расположенных рядом квартир.
Открыто уголовное дело, идет расследование.