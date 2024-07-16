Вестник Кавказа

Взрыв в доме в Ереване: рухнули стены, есть раненый

Взрыв в доме в Ереване: рухнули стены, есть раненый
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
ЧП произошло сегодня в столице Армении. В одном из жилых домов прогремел взрыв. Причина его пока не известна. В результате пострадал один человек.

Квартира взорвалась в понедельник вечером в Ереване, сообщает Shamshyan.com.

Инцидент случился в районе Шенгавит, расположенном на юго-западе Еревана.

Взрыв прогремел примерно в 21:10 (20:10 мск). Место ЧП – квартира на пятом этаже жилого дома.

В момент взрыва внутри был жилец, мужчина приблизительно 60-65 лет. Он был ранен. Взрывная волна обрушила стены квартиры. Пострадали окна расположенных рядом квартир.

Открыто уголовное дело, идет расследование.

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