Массовая драка в Дагестане: задержаны участники потасовки

К ответственности за мелкое хулиганство привлечены участники массовой драки, которая произошла накануне на пляже в Избербаше. По данным МВД Дагестана, причиной стало исполнение лезгинки.

Причастные к массовой драке туристы задержаны в Избербаше, подробности рассказали в МВД Дагестана.

Сигнал о потасовке на городском пляже поступил в воскресенье вечером, в 21.00. На место ЧП отправились стражи порядка. Они остановили конфликт. Кроме того, правоохранители увезли в отдел 13 самых активных драчунов.

Известно, что драка началась из-за ссоры, вспыхнувшей между несколькими туристами из-за танца.

"Действительно ли с исполнением лезгинки было что-то не так, или мнение было предвзятым, сейчас сказать сложно, поскольку участники инцидента находились в состоянии алкогольного опьянения"

– МВД

Даже оставаясь на словесном уровне, конфликт мешал общественному порядку. Кроме того, стороны ссоры использовали нецензурные выражения. Люди, также находившиеся на пляже, сделали спорщикам замечание. Однако это не помогло: конфликт, наоборот, вылился в драку.

Все 13 подозреваемых были доставлены в отдел, где на них оформили административные протоколы по статье о мелком хулиганстве.