Массовая драка в Казахстане закончилась трагедией – убит человек

Новость о массовой драке всколыхнула Актобе. В результате стычки были ранены девять человек, один из них получил смертельные ранения и скончался.

Массовая "разборка" стала причиной гибели молодого жителя Актобе, рассказали в полиции Актюбинской области.

В результате массовой драки в больницу привезли девять молодых парней. Один из них, 18-летний житель города, находился в состоянии клинической смерти. Только что ему было нанесено множество ранений, причем как ножевые, так и огнестрельные ранения. Пострадавшего поместили в реанимацию, но, несмотря на все усилия врачей, он скончался.

У остальных 8 раненых диагностировали ранения от холодного оружия и огнестрельные раны ног.

"По "горячим следам" по подозрению этого преступления установили и задержали четверых подозреваемых. Их водворили в изолятор временного содержания"

– областной департамент полиции

Идет досудебное расследование. Пока оно ведется по статье о хулиганстве.