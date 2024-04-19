Массовая драка потрясла Махачкалу

В столице Дагестана произошла массовая драка. Полиция задержала подростков и доставила в отдел. Инцидент вспыхнул из-за оскорблений в чате.

Массовая драка с участием подростков произошла в Махачкале, причина – оскорбления в общем чате, заявила глава пресс-служба дагестанского МВД Гаяна Гариева.

Она отметила, что инцидент вспыхнул в микрорайоне Редукторный, куда направились полицейские после получения сигнала о массовой потасовке. Сотрудники поймали нескольких участников.

Гариева подчеркнула, в настоящее время над этим делом работают представители подразделения по делам несовершеннолетних. Они уже опросили задержанных зачинщиков потасовки.