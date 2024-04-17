Юного телефонного террориста поймали в Дагестане

В Дагестане задержан школьник, предлагавший знакомому устроить теракт за деньги. На допросе он сказал, что пошутил. Материал передан в Следком РД.

Полиция Дагестана поймала юношу, который за деньги предлагал совершить террористический акт, сообщил глава пресс-служба МВД РД Гаяна Гариева.

Она заявила, что 16-летний парень предлагал своему знакомому устроить теракт в людном месте. Его поймали и доставили в отдел.

Гариева подчеркнула, что задержанный предлагал совершить преступление и другим ребятам. Сам же юноша сказал на допросе, что он пошутил.

Отмечается, что одному из потенциальных исполнителей школьник предлагал 500 тыс рублей. За эти деньги он должен был "взорвать Коркмаскалу".

Стоит добавить, что материал по данному делу собран и передан в Следком Дагестана.