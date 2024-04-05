Вестник Кавказа

Два взрыва газа произошли в Дагестане

Два взрыва газа произошли в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
При взрыве газа в Новом Хушете пострадали два человека – муж и жена. Оба получили ожоги. Еще одна утечка газа произошла в селе Шангода.

Взрыв газа произошел в поселке Новы й Хушет недалеко от Махачкалы, сообщает пресс-служба Госжилинспеции Дагестана.

В результате происшествия пострадали муж и жена, причем мужчина получил ожоги 40% поверхности тела, а женщина – 0,5%. Причиной взрыва стала утечка от газовой колонки.

Еще одна утечка газа случилась в населенном пункте Шангода Гунибского района. В ожоговый центр Республиканской клинической больницы был доставлен местный житель.

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