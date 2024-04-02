Взрыв в жилом доме в Дагестане: есть пострадавшие

В жилом доме в Дагестане прогремел взрыв газа. В результате инцидента пострадала семья из трех человек, в том числе ребенок.
Трое граждан получили травмы различной степени тяжести из-за взрыва газа газового котла, который произошел в одном из жилых домой населенного пункта Избербаш в Дагестане.
Причины взрыва сейчас устанавливает следствие.
"По предварительным данным, в результате хлопка газоводушной смеси в жилом доме по улице Юсупова в Избербаше пострадала семья из трех человек - родители и несовершеннолетний ребенок"
– следственное управление Дагестана
Все пострадавшие были доставлены в стационар больницы в столице республики.
Сообщается, что состояние пострадавших оценивается, как тяжелое. Врачи борются за их жизни.