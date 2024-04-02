Игра с винтовкой завершилась для девочки госпитализацией в Дагестане

В результате инцидента несовершеннолетняя местная жительница получила ранения головы. Пострадавшая находится в медучреждении, ей оказывают всю необходимую помощь.

В Дагестане несовершеннолетняя девочка случайно ранила себя из пневматической винтовки. Об этом сказано в сообщении региональной прокуратуры.

Инцидент произошел в Кизлярском районе.

Девочка игралась с оружием своего отца и в какой-то момент случайно нажала на курок. Пуля прошла по касательной и задела голову.

"Прокуратурой республики организована проверка в связи с касательным ранением головы несовершеннолетней 2009 года рождения в Кизлярском районе в виду неосторожного обращения с пневматической винтовкой, принадлежащей ее отцу"

– пресс-служба прокуратуры

Пострадавшую отвезли в больницу. Сейчас она находится под наблюдением медиков.

По данному факту начата проверка.