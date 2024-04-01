Вестник Кавказа

Владельца базы отдыха в Дагестане, где погибли туристы, осудили

Владельца базы отдыха в Дагестане, где погибли туристы, осудили
© Фото: пресс-служба СУ СКР по Дагестану
В Дагестане вынесли приговор жителю Чиркея. Его признали виновным в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности. Это повлекло за собой гибель двух человек.

В Дагестане осудили жителя села Чиркей Буйнакского района за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Собранные буйнакским межрайонным следственным отделом СУ СКР по РД доказательства признаны достаточными для оглашения приговора 39-летнему мужчине.

В ведомстве заявили, что жителя Чиркея признали виновным по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека).

Следствие установило, что в ноябре 2022 года осужденный организовал строительство базы отдыха, не имея на это разрешения. При этом проводились работы, не отвечавшие требованиям безопасности жизни и здоровья граждан.

В сентябре прошлого года на базе обрушилась бетонная стена, которая рухнула на припаркованный на территории другой базы автомобиль. Жертвами стали два человека – туристы из Новосибирска и Верхних Луков.

Мужчина признал вину и отделался штрафом.

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