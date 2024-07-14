Россия, Азербайджан и Иран проводят военные учения на Каспии

Впервые в истории Россия, Азербайджан и Иран проводят совместные морские учение. Маневры стартовали на Каспийском море, инициатором стала иранская сторона.

Морские военные учения открылись 22 июля в Каспийском море, информацией об этом поделился официальный представитель учений капитан ИРИ Аббас Хасани.

"Эти учения проходят в Каспийском море впервые, по инициативе Ирана. С этой целью вчера российское судно (СБ-45) вошло в территориальные воды Ирана, и состоялось координационное заседание. Сегодня проходит водный... этап учений"

– Хасани

По данным иранского агентства Mehr, цель учений - отработка спасательных работ и обеспечение безопасности на море. Военным предстоит тренировка навыков пожаротушения, оказания спасательных работ и эвакуации пострадавших вертолетом. Также будет производиться стрельба по целям на море и в воздухе.

Учения "Безопасность, спасение и помощь на Каспийском море 2024" проходят при участии и контроле Военно-морских сил всех прикаспийских государств.

"Каспийское море - это море мира и дружбы. Исходя из этого, Иран наращивает сотрудничество с прикаспийскими странами"

– Хасани