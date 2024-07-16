В Краснодаре тушили пожар в жилой высотке

Сегодня вечером в одной из многоэтажек Краснодара вспыхнул пожар – несмотря на то, что огонь охватил всего одну из его квартир, спасателям пришлось эвакуировать всех жителей горящего подъезда.

В Краснодаре, изнывающем от жары, в квартире одного из жилых многоэтажных домов сегодня вспыхнул пожар, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Пожар разгорелся в квартире многоэтажного дома по улице Героев-Разведчиков в 17:03. На место происшествия сразу отправились спасатели, которые приняли решение эвакуировать жильцов всего подъезда, а это около 100 человек, из-за сильного задымления, возникшего в процессе горения.

Уже через 20 минут, в 17:24, бригаде из 20 огнеборцев и шести пожарных машин удалось локализовать возгорание, а уже через 7 минут полностью потушить его, передает "АиФ-Юг".

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших – после завершения тушения все жители вернулись в свои квартиры.