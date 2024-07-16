Олимпийская сборная Азербайджана вылетела в Париж

Минувшей ночью в Париж отправилась первая большая группа азербайджанских спортсменов, вошедших в олимпийскую сборную страны – в нее вошли представители дзюдо, бадминтона, плавания, гребли, стрельбы из лука.
В торжественных проводах в Международном аэропорту Гейдар Алиев приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, представители средств массовой информации, болельщики и родственники спортсменов, передает Trend.
"На Олимпиаду вылетают атлеты, которые вступят в борьбу с первых дней Олимпиады. Например, лучница Яйлагюль Рамазанова, которая начнет свое выступление еще до церемонии открытия Игр. Верим, что наши спортсмены смогут показать и одержат победу в том числе и над собой"
- Фарид Гаибов
Команда министерства молодежи и спорта Азербайджана уже находится в Олимпийской деревне – она готовит помещения к приезду сборной. Знаменосцами сборной Азербайджана на церемонии открытия Игр будут дзюдоистка Гюльтадж Мамедалиева и боксер Магомед Абдуллаев, добавил министр.