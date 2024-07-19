Косметический салон со скрытыми камерами обнаружили в Черкесске

В КЧР проверят косметический салон, в котором были уставлены скрытые видеокамеры. Проверкой займется СУ СКР по региону.

В Карачаево-Черкесии проводится проверка косметического салона, в котором находились скрытые видеокамеры. Об этом сказано в заявлении СУ СКР по республике.

Ранее в этом месяце клиентка салона упала в процедурном кабинете. Женщина получила травмы и была вынуждена обратиться за помощью к врачам.

Кроме того, выяснилось, что в салоне были расставлены скрытые видеокамеры, записывающие процесс оказания услуг гражданам.

"Следственным отделом по Черкесску СУСК России по КЧР проводится процессуальная проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших причинение вреда здоровью местной жительницы, а также нарушение тайны личной жизни"

– пресс-служба управления