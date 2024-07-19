Два предприятия глубокой заморозки построят под Краснодаром

Строительство двух предприятий глубокой заморозки продукции запустят под Краснодаром. Сумма инвестиций в проект – 600-800 млн рублей.

Под Краснодаром в поселках Копанском и Плодородном в ближайшее время начнут строительство двух предприятий глубокой заморозки продукции. Данные объекты смогут обеспечить значительный объем рабочих мест и способствовать развитию сельского хозяйства.

«Сумма, которую инвестируют в каждый проект, составит 600-800 млн рублей. Оба предприятия достроят к 2028 году. За счет этого будут созданы дополнительные рабочие места»

– первый замначальника управления сельского хозяйства города Марина Максимцова

В рамках строительства предприятий планируется осуществить комплекс мероприятий по организации производства, обеспечению энергоэффективности и соблюдению экологических стандартов.

Появление двух предприятий глубокой заморозки под Краснодаром открывает новые перспективы для местных фермеров и производителей сельскохозяйственной продукции. Это также способствует увеличению экспортного потенциала региона и укреплению его позиций на рынке международной торговли.