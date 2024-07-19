Нефть из России продолжает поставляться в Венгрию и Словакию

Россия продолжает осуществлять поставки в Венгрию и Словакию. Москва заинтересована в продолжении поставок через "Дружбу". От российской нефти не отказывалась и Чехия.

Российский вице-премьер Александр Новак сообщил, что Москва продолжает поставлять нефть в Венгрию и Словакию, несмотря на санкции Украины против "ЛУКОЙЛа".

Он отметил, что поставки в настоящее время осуществляются. При этом Новак отказался комментировать вопрос о поставках по "какому-то другому маршруту".

"Сейчас поставки осуществляются. Мы работаем над тем, чтобы они продолжались. И наши партнеры, которые получали нефть по "Дружбе", продолжали ее получать"

-Александр Новак

Вице-премьер подчеркнул, что Россия заинтересована в поставках своих энергоресурсов. Он добавил, что Венгрия и Словакия, а также Чехия не отказывались от объемов.