Вестник Кавказа

Сколько нефти Китай купил у России 2024 году?

Сколько нефти Китай купил у России 2024 году?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
С начала 2024 года Китай приобрел 55 млн т нефти из России. Ранее в Пекине сообщили, что Китай нарастил импорт российской нефти почти на 5%.

Глава китайского госэнергоуправления Чжан Цзяньхуа рассказал, сколько тонн российской нефти импортировал Китай с начала 2024 года.

По его словам, за первое полугодие этого года Китай приобрел 55 млн тонн нефти из России. Об этом он сказал на заседании российско-китайской межправкомиссии.

Ранее китайский вице-пермьер Дин Сюэсян заявлял, что Китай в этом году нарастил импорт российской нефти почти на 5%, а газа – на 22,5%.

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