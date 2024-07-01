Китай поблагодарил Азербайджан за развитие проекта "Один пояс - один путь"

В Китае отметили совместную работу с Азербайджаном в реализации проекта «Один пояс, один путь». Там отметили, что стороны повысили эффективность перевозок и улучшили качество услуг.

Временный поверенный в делах посольства Китая в Баку Дин Тао рассказал о работе Китая и Азербайджана в реализации проекта «Один пояс, один путь».

Дипломат отметил, что Баку и Пекин достигли высоких результатов в реализации проекта. Он подчеркнул, что уровень связности постоянно растет.

Дин Тао заявил, что действия Баку и Пекина расширили пропускную способность южного канала корреляции Китай-ЕС и повысили эффективность перевозок. Кроме того, по его словам, заметно улучшилось качество услуг.

Поверенный напомнил, что 3 июля была запущена в эксплуатацию трансморская экспресс-линия Китай-ЕС из Китая через Казахстан и Азербайджан.

"Это первый случай, когда китайские автомобили прибывают в прибрежные порты прямым автомобильным транспортом, затем пересекают море на национальных судах и, наконец, достигают Европы"

- Дин Тао

Помимо этого, дипломат назвал Азербайджан надежным и устойчивым партнером Китая. Он добавил, что Баку и Пекин – друзья и хорошие партнеры.

Дин Тао отметил, что страны за 32 года отношений переживали здоровое и стабильное развитие, несмотря на мировые изменения, и продолжают сотрудничать на основе равенства и взаимовыгоды.

Посол заявил, что соглашение о стратегическом партнерстве отражает крепкую поддержку стран в обеспечении главных интересов, а также стремление к качественному сотрудничеству.

"Повышение уровня отношений в Центральной Азии стало важным шагом в истории отношений между нашими странами и привнесло больше стабильности и позитивной энергии в поддержание мира и развития во всем мире"

- Дин Тао

Кроме того, поверенный назвал Азербайджан важным партнером ШОС, который играет все более значимую роль в региональном экономическом сотрудничестве.

Дипломат добавил, что в прошлом году Азербайджан и Китай нарастили товарооборот на 43,5% - до $3,1 млрд.