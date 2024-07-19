Австрийская пенсионерка устроила ДТП

Туристка из Австрии попала в ДТП на трассе "Кавказ" на территории Ставрополья из-за неподходящей скорости движения при покрытии дороги после дождя. Она и несколько пассажиров авто пострадали.

Жительница Австрии не справилась с управлением на влажной трассе "Кавказ" и разбила машину в Ставропольском крае, рассказали в Госавтоинспекции региона.

Автомобилем марки "Ford Galaxy" управляла 65-летняя австрийка. Из-за мокрого дорожного покрытия и высокой скорости она наехала на разделительное ограждение. В салоне машины находилось четыре пассажира, двое из которых получили переломы и раны. Иностранка также была травмирована.

По сведениям Госавтоинспекции, водитель не был пьян и ранее в нарушениях ПДД на российских дорогах не замечен.

"По факту происшествия проводится проверка"

- Госавтоинспекция Ставрополья

Накануне, по Ставрополью прошла непогода – сильные дожди, ветер и туман. Власти региона призывали водителей быть особенно осторожными на дорогах.