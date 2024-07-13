Вестник Кавказа

Курортная Анапа станет чище

Курортная Анапа станет чище
© Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края
Нынешняя ситуация с вывозом мусора в курортной Анапе вызывает вполне обоснованное беспокойство у городских властей: для того, чтобы привести город в порядок, будет увеличено количество мусороуборочной техники.

Коммунальные службы Анапыhttps://vestikavkaza.ru/tags/anapa уже не справляются с вывозом твердых коммунальных отходов (ТКО), а город постепенно превращается в большую мусорную свалку – этим вопросам было посвящено рабочее совещание, которое провел мэр курорта Василий Швец, сообщает пресс-служба администрации курорта.

"Мы понимаем, что количество людей, единовременно находящихся в Анапе, выросло в разы, объем мусора огромный, работу усложняют погодные условия и заторовые ситуации на дорогах. Если увеличенных в курортный сезон ресурсов регионального оператора недостаточно, значит их нужно наращивать еще"

- Василий Швец

Глава Анапы подчеркнул, что переполненные мусорные баки в курортном городе недопустимы, и дело здесь не только в имидже, но и в элементарной санитарной безопасности, передает "АиФ-Юг".

Как рассказала исполнительный директор регионального оператора по вывозу ТКО Елена Устюжанина, из-за роста популярности курорта в пик сезона мусора в городе больше на 30%, чем в минувшем 2023 году, а на линии работают всего 37-40 экипажей, причем испытывается острая нехватка водителей мусороуборочных машин.

Василий Швец пообещал увеличить количество спецтехники для вывоза мусора, а также помочь предприятию в подборе кадров, задействовав Центр занятости населения и привлечь к этому глав сельских округов. 

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1285 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Блэкаут в Ялте - подстанция не выдержала напряжения

Блэкаут в Ялте - подстанция не выдержала напряжения

Подачу электроэнергии временно ограничат в районах Кубани

Подачу электроэнергии временно ограничат в районах Кубани

Коммунальная авария закрыла пляжи крымской Феодосии

Коммунальная авария закрыла пляжи крымской Феодосии

Часть пляжей южного берега Крыма открыли после аварии на коллекторе

Часть пляжей южного берега Крыма открыли после аварии на коллекторе

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы