Курортная Анапа станет чище

Нынешняя ситуация с вывозом мусора в курортной Анапе вызывает вполне обоснованное беспокойство у городских властей: для того, чтобы привести город в порядок, будет увеличено количество мусороуборочной техники.

Коммунальные службы Анапыhttps://vestikavkaza.ru/tags/anapa уже не справляются с вывозом твердых коммунальных отходов (ТКО), а город постепенно превращается в большую мусорную свалку – этим вопросам было посвящено рабочее совещание, которое провел мэр курорта Василий Швец, сообщает пресс-служба администрации курорта.

"Мы понимаем, что количество людей, единовременно находящихся в Анапе, выросло в разы, объем мусора огромный, работу усложняют погодные условия и заторовые ситуации на дорогах. Если увеличенных в курортный сезон ресурсов регионального оператора недостаточно, значит их нужно наращивать еще"

- Василий Швец

Глава Анапы подчеркнул, что переполненные мусорные баки в курортном городе недопустимы, и дело здесь не только в имидже, но и в элементарной санитарной безопасности, передает "АиФ-Юг".

Как рассказала исполнительный директор регионального оператора по вывозу ТКО Елена Устюжанина, из-за роста популярности курорта в пик сезона мусора в городе больше на 30%, чем в минувшем 2023 году, а на линии работают всего 37-40 экипажей, причем испытывается острая нехватка водителей мусороуборочных машин.

Василий Швец пообещал увеличить количество спецтехники для вывоза мусора, а также помочь предприятию в подборе кадров, задействовав Центр занятости населения и привлечь к этому глав сельских округов.