Вестник Кавказа

Более 5 га сельскохозяйственных земель освободили от мусора в Дагестане

Более 5 га сельскохозяйственных земель освободили от мусора в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестане освободили более пяти га земель, предназначенных для высадки сельскохозяйственной продукции, которые занимали мусорные свалки. Специалистами было найдено более 90 фактов нарушений владельцами земли.

С января по июль более пяти га земли, предназначенной для сельского хозяйства, очистили от мусора в Дагестане. Об этом рассказали в Управлении Россельхознадзора по республике.

На территории сельскохозяйственных участков земли специалисты обнаружили более 90 фактов нахождения там нелегальных мусорных свалок. Их общая площадь составила около пяти га.

Россельхознадзор по РД выдвинул предостережение владельцам участков с незаконными свалками, после чего весь мусор был вывезен.

Сейчас ведомство активно занимается контролем этого вопроса и на других территориях Дагестана.

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