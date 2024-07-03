Власти Махачкалы поплатятся за невывоз мусора

Администрация дагестанской столицы выплатит штраф за нарушения санитарного законодательства в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами сумма штрафа составит 862 тыс рублей.

Управление Роспотребнадзора по Республике Дагестан приняло решение о наложении штрафа на администрацию города Махачкалы в размере 862 тыс рублей за нарушения санитарного законодательства в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Предметом нарушения стало невыполнение обязательств по своевременному вывозу и утилизации мусора.

«Роспотребнадзор в 2024 году по выявленным фактам нарушения санитарного законодательства в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами вынес три постановления о привлечении к административной ответственности администрации Махачкалы в виде штрафа на сумму 862 тысячи рублей»

– регионального управления Роспотребнадзора.

В соответствии с законодательством, городская администрация обязана обеспечить регулярное вывоз мусора из жилых районов, общественных мест и предприятий.

Нарушения в сфере обращения с ТКО могут привести к серьезным последствиям для жителей города, таким как ухудшение экологической обстановки, распространение инфекционных заболеваний, а также негативное воздействие на имидж города как туристического направления.

Штраф, наложенный Роспотребнадзором на администрацию Махачкалы, становится примером того, как важно соблюдать санитарные нормы и правила обращения с отходами.