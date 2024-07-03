Возгорание в доме в Махачкале ликвидировано

В столице Дагестана уничтожили возгорание в многоквартирном доме. Пожар вспыхнул в доме по улице Стояна Джорова.

МЧС РФ по Дагестану сообщило о ликвидации возгорания в многоквартирном доме в Махачкале. По данным ведомства, жертв и раненых не обнаружено.

Как заявили в ведомстве, огонь удалось локализовать в 18:20 мск. Площадь пожара составила 30 кв м. Полностью потушить возгорание огнеборцы смогли в 19:14.

Напомним, пожар вспыхнул в многоэтажке по улице Стояна Джорова. Огонь охватил квартиру, которая располагалась на пятом этаже. В уничтожении возгорания участвовали три пожарных расчета.