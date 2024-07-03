Пожар вспыхнул в многоэтажном доме в Махачкале

Пожарные тушат возгорание в многоэтажном доме в столице Дагестана. Информация о пострадавших на данный момент не поступала.
Вечером 10 июля в Махачкале загорелся шестиэтажный дом, который располагается на улице Стояна Джорова. Об этом рассказали в управлении МЧС России по Дагестану.
В настоящее время ведутся работы по ликвидации пламени.
"По прибытии трех пожарных расчетов горением охвачена квартира на пятом этаже 6-ти этажного (6-й этаж - мансардный) одноподъездного дома. Информация уточняется"
– пресс-служба управления
На место ЧП выехали три дополнительных пожарных расчета.
Площадь возгорания на данный момент неизвестна. Информация о пострадавших не поступала.