Пожар вспыхнул в многоэтажном доме в Махачкале

Пожарные тушат возгорание в многоэтажном доме в столице Дагестана. Информация о пострадавших на данный момент не поступала.

Вечером 10 июля в Махачкале загорелся шестиэтажный дом, который располагается на улице Стояна Джорова. Об этом рассказали в управлении МЧС России по Дагестану.

В настоящее время ведутся работы по ликвидации пламени.

"По прибытии трех пожарных расчетов горением охвачена квартира на пятом этаже 6-ти этажного (6-й этаж - мансардный) одноподъездного дома. Информация уточняется"

– пресс-служба управления

На место ЧП выехали три дополнительных пожарных расчета.

Площадь возгорания на данный момент неизвестна. Информация о пострадавших не поступала.